Некоторые банки повысили ставки по вкладам

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.

Ранее ВТБ сообщил, что повышает ставки по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка с 16 октября составит 15%, а по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – 16% годовых.

« "Яндекс банк" по закрытому вкладу (без возможности пополнения – ред.) в рублях повысил ставку на сроке 3 месяца на 1,5 п.п., до 16%. Кроме того, по накопительному счету в рублях повысил ставку с подпиской на 1 п.п. до 13%", - сказано в сообщении Marcs.

Также сообщается, что МКБ в массовом сегменте повысил ставки по закрытым вкладам в рублях (в том числе для пенсионеров) на 6 и 12 месяцев на 0,2-0,8 п.п. - до 10,4-15,7%.