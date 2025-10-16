https://ria.ru/20251016/vklady-2048530578.html
Некоторые банки повысили ставки по вкладам
Некоторые банки повысили ставки по вкладам
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.
Ранее ВТБ сообщил, что повышает ставки по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка с 16 октября составит 15%, а по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – 16% годовых.
«
"Яндекс банк" по закрытому вкладу (без возможности пополнения – ред.) в рублях повысил ставку на сроке 3 месяца на 1,5 п.п., до 16%. Кроме того, по накопительному счету в рублях повысил ставку с подпиской на 1 п.п. до 13%", - сказано в сообщении Marcs.
Также сообщается, что МКБ в массовом сегменте повысил ставки по закрытым вкладам в рублях (в том числе для пенсионеров) на 6 и 12 месяцев на 0,2-0,8 п.п. - до 10,4-15,7%.
Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин говорил в интервью РИА Новости, что выгодное для вкладчиков время продлится до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ РФ
будет двузначной.