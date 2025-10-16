Рейтинг@Mail.ru
12:30 16.10.2025 (обновлено: 12:33 16.10.2025)
сирия, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа
Сирия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Песков прокомментировал возможность визита Путина в Сирию

Песков: Путину могут передать приглашения в Сирию по дипломатическим каналам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности визита президента России Владимира Путина в Сирию, заявил, что такие приглашения могут быть переданы по дипломатическим каналам.
Ранее лидер Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с первым визитом в Москву и провел встречу с Путиным.
"Такие приглашения, они могут быть по дипломатическим каналам переданы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, приглашал ли аш-Шараа Путина в Сирию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров
06:11
 
