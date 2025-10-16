Рейтинг@Mail.ru
03:06 16.10.2025 (обновлено: 10:17 16.10.2025)
Венесуэла раскритиковала Трампа за разрешение ЦРУ проводить диверсии
Правительство Венесуэлы осудило действия главы США Дональда Трампа, который позволил ЦРУ проводить секретные операции против страны. РИА Новости, 16.10.2025
Венесуэла раскритиковала Трампа за разрешение ЦРУ проводить диверсии

Венесуэла назвала заявления Трампа о ЦРУ грубым нарушением международного права

МЕХИКО, 16 окт — РИА Новости. Правительство Венесуэлы осудило действия главы США Дональда Трампа, который позволил ЦРУ проводить секретные операции против страны.
"Венесуэла отвергает воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции против мира и стабильности Венесуэлы. Это беспрецедентное утверждение представляет собой тяжелейшее нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций и обязывает мировое сообщество осудить подобные явно чрезмерные и непостижимые заявления", — говорится в сообщении, опубликованном министром связи и информации Альфредом Няньесом.
Удар по судну рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США атаковали судно рядом с берегами Венесуэлы, заявил Трамп
14 октября, 20:48
Каракас с тревогой следит за планами ЦРУ и развертыванием армии США в Карибском регионе.
"Очевидно, что такие маневры направлены на легитимацию операции по "смене режима" с конечной целью завладеть венесуэльскими нефтяными ресурсами. Кроме того, заявления американского лидера преследуют цель стигматизировать венесуэльскую и латиноамериканскую миграцию", — сказано в документе.
Страна официально представила его на внеочередном заседании министров иностранных дел СЕЛАК и потребовала незамедлительного регионального ответа.
"Завтра наша Постоянная миссия при ООН передаст это обращение в Совет Безопасности и Генеральному секретарю, требуя отчетности от правительства США и принятия срочных мер, которые предотвратят военную эскалацию в Карибском регионе, объявленном зоной мира СЕЛАК в 2014 году", — говорится в публикации.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Америке и призвал к миру
02:43

Обострение отношений США и Венесуэлы

  • В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
  • Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
  • Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
  • Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
Территория посольства США в Каракасе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Постпред Венесуэлы в ООН назвал удары США по судам внесудебными расправами
10 октября, 23:27
  • Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
  • Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
  • После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
  • На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Небензя: военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает миру
10 октября, 22:58
 
