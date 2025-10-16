Венесуэла раскритиковала Трампа за разрешение ЦРУ проводить диверсии

МЕХИКО, 16 окт — РИА Новости. Правительство Венесуэлы осудило действия главы США Дональда Трампа, который позволил ЦРУ проводить секретные операции против страны.
"Венесуэла отвергает воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции против мира и стабильности Венесуэлы. Это беспрецедентное утверждение представляет собой тяжелейшее нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций и обязывает мировое сообщество осудить подобные явно чрезмерные и непостижимые заявления", — говорится в сообщении, опубликованном министром связи и информации Альфредом Няньесом.
"Очевидно, что такие маневры направлены на легитимацию операции по "смене режима" с конечной целью завладеть венесуэльскими нефтяными ресурсами. Кроме того, заявления американского лидера преследуют цель стигматизировать венесуэльскую и латиноамериканскую миграцию", — сказано в документе.
Страна официально представила его на внеочередном заседании министров иностранных дел СЕЛАК и потребовала незамедлительного регионального ответа.
"Завтра наша Постоянная миссия при ООН передаст это обращение в Совет Безопасности и Генеральному секретарю, требуя отчетности от правительства США и принятия срочных мер, которые предотвратят военную эскалацию в Карибском регионе, объявленном зоной мира СЕЛАК в 2014 году", — говорится в публикации.
Обострение отношений США и Венесуэлы
- В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
- Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
- Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
- Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
- Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
- Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
- После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
- На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
