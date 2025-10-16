Венесуэла раскритиковала Трампа за разрешение ЦРУ проводить диверсии

"Очевидно, что такие маневры направлены на легитимацию операции по "смене режима" с конечной целью завладеть венесуэльскими нефтяными ресурсами. Кроме того, заявления американского лидера преследуют цель стигматизировать венесуэльскую и латиноамериканскую миграцию", — сказано в документе.