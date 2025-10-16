Рейтинг@Mail.ru
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
03:24 16.10.2025 (обновлено: 09:37 16.10.2025)
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
Следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб составил... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия, россия, главное управление обустройства войск
Происшествия, Россия, Главное управление обустройства войск
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей

Ущерб по делу Мерваезовой о мошенничестве превысил четыре миллиарда рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб составил более четырех миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Мерваезова Ю.А. совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьей 159 УК России, мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, <...> своими действиями причинив имущественный вред на сумму четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек", — говорится в материалах дела.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО "Военно-строительная компания", которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО "СибирьПромГрупп".
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.
При этом, по словам ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.
По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.
