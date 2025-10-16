Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб составил более четырех миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

При этом, по словам ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.