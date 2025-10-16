https://ria.ru/20251016/uscherb-2048515032.html
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
Следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб составил... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T03:24:00+03:00
2025-10-16T03:24:00+03:00
2025-10-16T09:37:00+03:00
происшествия
россия
главное управление обустройства войск
россия
происшествия, россия, главное управление обустройства войск
Происшествия, Россия, Главное управление обустройства войск
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов, ущерб составил более четырех миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Мерваезова Ю.А. совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьей 159 УК России
, мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, <...> своими действиями причинив имущественный вред на сумму четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек", — говорится в материалах дела.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО "Военно-строительная компания", которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО "СибирьПромГрупп".
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.
При этом, по словам ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.
По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО "Главное управление обустройства войск
" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.