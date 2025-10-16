Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным - РИА Новости, 16.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 16.10.2025
В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным
В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным - РИА Новости, 16.10.2025
В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным
Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
иван зуев
юрий войткевич
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
киев
В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным

Мирошник назвал убийство военкора РИА Новости Зуева преднамеренным

© РИА НовостиВоенкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Убийство украинскими нацистами корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и посягательство на жизнь и здоровье его коллеги, Юрия Войткевича, - это военные преступления, совершенные преднамеренно украинскими нацистами, пребывающими в страхе быть разоблаченными", - сказал Мирошник агентству.
Он добавил, что дронный удар был нанесен по журналистам, рисковавшим своей жизнью ради поиска и подтверждения правды о продолжающемся конфликте и о совершаемых Киевом преступлениях.
"Это циничное нарушение ключевых норм МГП (международного гуманитарного права - ред.), совершенное прислужниками режима, являющегося самым большим распространителем лжи о конфликте, подходах и действиях его участников", - отметил собеседник агентства.
Вероятнее всего, военкоры стали жертвами слежки и циничной охоты с использованием военных возможностей против представителя гражданской профессии, считает Мирошник.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору РИА Новости
Вчера, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьКиевИван ЗуевЮрий ВойткевичРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
