В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Убийство украинскими нацистами корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и посягательство на жизнь и здоровье его коллеги, Юрия Войткевича, - это военные преступления, совершенные преднамеренно украинскими нацистами, пребывающими в страхе быть разоблаченными", - сказал Мирошник агентству.

Он добавил, что дронный удар был нанесен по журналистам, рисковавшим своей жизнью ради поиска и подтверждения правды о продолжающемся конфликте и о совершаемых Киевом преступлениях.

"Это циничное нарушение ключевых норм МГП (международного гуманитарного права - ред.), совершенное прислужниками режима, являющегося самым большим распространителем лжи о конфликте, подходах и действиях его участников", - отметил собеседник агентства.