В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным
В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным
Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 16.10.2025
В МИД назвали удар БПЛА по военкорам РИА Новости преднамеренным
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев
погиб в Запорожской области
при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич
. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Убийство украинскими нацистами корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и посягательство на жизнь и здоровье его коллеги, Юрия Войткевича, - это военные преступления, совершенные преднамеренно украинскими нацистами, пребывающими в страхе быть разоблаченными", - сказал Мирошник
агентству.
Он добавил, что дронный удар был нанесен по журналистам, рисковавшим своей жизнью ради поиска и подтверждения правды о продолжающемся конфликте и о совершаемых Киевом
преступлениях.
"Это циничное нарушение ключевых норм МГП (международного гуманитарного права - ред.), совершенное прислужниками режима, являющегося самым большим распространителем лжи о конфликте, подходах и действиях его участников", - отметил собеседник агентства.
Вероятнее всего, военкоры стали жертвами слежки и циничной охоты с использованием военных возможностей против представителя гражданской профессии, считает Мирошник.