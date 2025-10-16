Рейтинг@Mail.ru
В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 16.10.2025
В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров
В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров
В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров

Мирошник: данные атаковавшего военкоров РИА Новости оператора БПЛА выяснят

© РИА НовостиВоенкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Данные оператора ВСУ, который атаковал военкоров РИА Новости Ивана Зуева и Юрия Войткевича, будут установлены, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Я уверен, что очень скоро данные преступника, управлявшего дроном, нанесшим удар по журналистам, будут выяснены, и он ответит за содеянное либо военным, либо судебно-правовым способом. Безнаказанным он точно не останется!" - сказал Мирошник агентству.
Медработник - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости проводят операцию
Вчера, 23:04
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
