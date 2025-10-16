https://ria.ru/20251016/ukraina-2048739880.html
В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров
В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров
Данные оператора ВСУ, который атаковал военкоров РИА Новости Ивана Зуева и Юрия Войткевича, будут установлены, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 16.10.2025
В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров
Мирошник: данные атаковавшего военкоров РИА Новости оператора БПЛА выяснят