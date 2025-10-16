В МИД России установят данные оператора ВСУ, напавшего на военкоров

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Данные оператора ВСУ, который атаковал военкоров РИА Новости Ивана Зуева и Юрия Войткевича, будут установлены, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.