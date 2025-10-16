Рейтинг@Mail.ru
Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма, заявила Захарова - РИА Новости, 16.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 16.10.2025
Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости гибель военкора агентства Ивана Зуева и ранение военкора Юрия Войткевича, заявила,... РИА Новости, 16.10.2025
россия, иван зуев, мария захарова, юрий войткевич, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Иван Зуев, Мария Захарова, Юрий Войткевич, Происшествия
Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма, заявила Захарова

Захарова: Банковая убивает журналистов при попустительстве цивилизованных

© РИА Новости / Евгения Новоженина Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
 Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости гибель военкора агентства Ивана Зуева и ранение военкора Юрия Войткевича, заявила, что при попустительстве "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов.
"Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма... При абсолютном попустительстве со стороны так называемых "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов",- сказала она.
Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Зуева.
"Соболезнуем в связи с гибелью военкора агентства Ивана Зуева, желаем скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу", - сказала она.
Украина последовательно атакует правду, заявил Слуцкий
