Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма, заявила Захарова

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости гибель военкора агентства Ивана Зуева и ранение военкора Юрия Войткевича, заявила, что при попустительстве "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов.

"Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма... При абсолютном попустительстве со стороны так называемых "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов",- сказала она.