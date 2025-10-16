Рейтинг@Mail.ru
Украина последовательно атакует правду, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 16.10.2025
Украина последовательно атакует правду, заявил Слуцкий
Украина последовательно атакует правду, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.10.2025
Украина последовательно атакует правду, заявил Слуцкий
Украина последовательно атакует правду, убийства военных журналистов противоречат международному гуманитарному праву, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 16.10.2025
Украина последовательно атакует правду, заявил Слуцкий

Слуцкий: убийства военных журналистов Украиной противоречат международному праву

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украина последовательно атакует правду, убийства военных журналистов противоречат международному гуманитарному праву, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Светлая память военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву, геройски погибшему от вражеского беспилотника при выполнении редакционного задания в Запорожье. Это еще один теракт и военное преступление бандеровского режима, на совести которого тысячи загубленных мирных жизней. Убийства военных журналистов полностью противоречат нормам международного гуманитарного права, в том числе Женевским конвенциям", - сказал он агентству.
Слуцкий добавил, что "укрофашисты последовательно ведут охоту" на российских журналистов, "атакуя правду".
"Ответят за каждого! Соболезнования родным, близким", - сказал Слуцкий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов
26 марта, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьЗапорожьеИван ЗуевЛеонид Слуцкий (политик)Юрий ВойткевичГосдума РФ
 
 
