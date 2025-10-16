Депутату Рады Шевченко предъявили новое обвинение

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила в четверг, что предъявила находящемуся под стражей с ноября 2024 года депутату Верховной рады Евгению Шевченко новое обвинение, на этот раз – в легализации 215,5 тысячи долларов.

"Сообщено о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем, действующему депутату Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что чиновник, обещая должностным лицам частного общества помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу, получил на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем выяснилось, что депутат никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.