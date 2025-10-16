Рейтинг@Mail.ru
19:46 16.10.2025
Депутату Рады Шевченко предъявили новое обвинение
Депутату Рады Шевченко предъявили новое обвинение
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила в четверг, что предъявила находящемуся под стражей с ноября 2024 года депутату Верховной
2025-10-16T19:46:00+03:00
2025-10-16T19:46:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
служба безопасности украины
в мире, украина, верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), служба безопасности украины, mercedes
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Служба безопасности Украины, Mercedes
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила в четверг, что предъявила находящемуся под стражей с ноября 2024 года депутату Верховной рады Евгению Шевченко новое обвинение, на этот раз – в легализации 215,5 тысячи долларов.
Украинское издание Liga.net со ссылкой на источники в СБУ в ноябре прошлого года сообщало, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене. Тогда же он был помещен под стражу.
"Сообщено о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем, действующему депутату Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что чиновник, обещая должностным лицам частного общества помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу, получил на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем выяснилось, что депутат никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Прокуратура имени депутата не называет, однако, по данным украинского парламентария Ярослава Железняка, речь идет о Евгении Шевченко.
Так, по данным следствия, получив деньги, Шевченко решил легализовать их, создав видимость законности происхождения для приобретения дорогого имущества. Сначала деньги перечислили якобы за предоставление юридических услуг на счета фирмы, которая принадлежит близкому родственнику депутата. Часть этих средств была переведена на другой счет и использована третьим лицом для покупки двух автомобилей - BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63, общей стоимостью более 9 миллионов гривен (215,5 тысячи долларов).
Сотрудники правоохранительных органов у здания Офиса генпрокурора Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Детективы НАБУ пришли в офис генпрокурора Украины
