Аварийные отключения электричества ввели на всей территории Украины
Аварийные отключения электричества введены на всей территории Украины, сообщает в четверг украинская энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:24:00+03:00
украина
укрэнерго
украина
украина, укрэнерго
