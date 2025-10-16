Рейтинг@Mail.ru
Аварийные отключения электричества ввели на всей территории Украины
19:24 16.10.2025
Аварийные отключения электричества ввели на всей территории Украины
Аварийные отключения электричества ввели на всей территории Украины - РИА Новости, 16.10.2025
Аварийные отключения электричества ввели на всей территории Украины
Аварийные отключения электричества введены на всей территории Украины, сообщает в четверг украинская энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:24:00+03:00
2025-10-16T19:24:00+03:00
украина
украина, укрэнерго
Украина, Укрэнерго
Аварийные отключения электричества ввели на всей территории Украины

На всей территории Украины ввели аварийные отключения электричества

© Фото : соцсетиОтключение света в Киеве
Отключение света в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : соцсети
Отключение света в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Аварийные отключения электричества введены на всей территории Украины, сообщает в четверг украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"Во всех регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Также во всех регионах до конца текущих суток продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Завтра, 17 октября, применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 7.00 до 22.00", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Ранее в четверг "Укрэнерго" сообщало о применении графиков отключения электроэнергии для промышленности на всей территории Украины.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg
Украина Укрэнерго
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
