На Украине могут ограничить доступ к просмотру мультфильма "Маша и Медведь"

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На Украине могут ограничить доступ к просмотру российского мультфильма "Маша и Медведь", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин.
В начале сентября Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь". Украинские СМИ 27 августа сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров.
"Национальная полиция подтверждает связь "Маши и медведя" со страной-агрессором и призывает наложить санкции… В обращении мне сообщили, что в случае применения санкций против мультфильма, Нацполиция готова принять участие в ограничении контента в Украине", - написал Юрчишин на своей странице в соцсети Facebook*.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
