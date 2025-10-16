Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии зимой

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Украинцы этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества, пишет в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний.

"Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Вероятнее всего, зимой нас ожидает сценарий "4х2": четыре часа без света, два – со светом", - приводит "Украинская правда" слова представителя одной из энергетических компаний.

Издание прогнозирует, что самой сложной ситуация с электричеством может быть в Черниговской, Сумской, Харьковской областях , а также Днепропетровской, Николаевской и Одесской.

"После относительно спокойной зимы 2024-2025 годов власть в целом и команда одиозного экс-министра энергетики (Германа – ред.) Галущенко, в частности, полностью выпустила из фокуса финансирование защиты энергообъектов… Почти всю первую половину года энергетическая команда власти занималась чем угодно, но не защитой сети. Еще в феврале 2025 года глава Агентства восстановления отчитывался об окончании на 90% всех объектов второго уровня защиты. По состоянию на октябрь они еще не завершены", - отмечает "Украинская правда".

С прошлой недели в отдельных регионах Украины применяются графики отключения света из-за повреждений объектов энергетики. В четверг их ввели в восьми областях.

Накануне глава украинского минобороны Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовится к трудной зиме из-за возможных перебоев в энергоснабжении.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.