НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в Киеве бывшего сотрудника холдинга олигарха Рината Ахметова, сообщило издание... РИА Новости, 16.10.2025
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова
НАБУ задержало в Киеве экс-сотрудника холдинга "Медиа группа Украина"