Рейтинг@Mail.ru
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 16.10.2025 (обновлено: 18:07 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048684290.html
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова - РИА Новости, 16.10.2025
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в Киеве бывшего сотрудника холдинга олигарха Рината Ахметова, сообщило издание... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:43:00+03:00
2025-10-16T18:07:00+03:00
в мире
украина
киев
ринат ахметов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048645766_0:523:960:1063_1920x0_80_0_0_aa28e682c0e5e6b751a8ae6a3b6f82c1.jpg
https://ria.ru/20251001/es-2045707262.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048645766_0:319:960:1039_1920x0_80_0_0_8f705143800b53e62b4e8d75c1c454e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, ринат ахметов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua, Верховная Рада Украины
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова

НАБУ задержало в Киеве экс-сотрудника холдинга "Медиа группа Украина"

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов у здания офиса генпрокурора Украины
Сотрудники правоохранительных органов у здания офиса генпрокурора Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов у здания офиса генпрокурора Украины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в Киеве бывшего сотрудника холдинга олигарха Рината Ахметова, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
"Около здания офиса генпрокурора НАБУ задержало Руслана Пахомова. Пахомов много лет работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах, а также в холдинге "Медиа группа Украина" Рината Ахметова. Известен также "решением вопросов" в силовых структурах благодаря своим связям", — говорится в публикации.
По данным издания, Пахомов был кандидатом на должность главы Бюро экономической безопасности, но проиграл конкурс.
Ранее сообщалось о стягивании к зданию спецназа.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Еврокомиссар заявила, что ЕС будет следить за независимостью НАБУ и САП
1 октября, 18:50
 
В миреУкраинаКиевРинат АхметовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала