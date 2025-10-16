Рейтинг@Mail.ru
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ химоружия - РИА Новости, 16.10.2025
17:38 16.10.2025
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ химоружия
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ химоружия
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ химоружия

Тарабрин: ОЗХО якобы следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверяет, что следит за представляемыми Россией данными о применении ВСУ отравляющих веществ, но она пока якобы не содержит поводов для экстренных действий, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Минобороны России на регулярной основе фиксирует не только случаи применения и подготовки к применению украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО, но наличие на Украине разветвленной сети лабораторий по их массовому производству", - напомнил Тарабрин.
По его словам, российская сторона также обращает внимание ОЗХО на широкое использование ВСУ беспилотных летательных аппаратов для сбрасывания боеприпасов на позиции российских войск и "охоты" за гражданскими целями.
"В ходе 110-й сессии Россия направила в Техсекретариат ОЗХО с просьбой распространить среди государств-участников материалы и доказательства об очередных применениях ВСУ химоружия. Техсекретариат ОЗХО заверяет, что внимательно отслеживает предоставляемую Россией информацию, но пока она, якобы, не содержит поводов для экстренных действий", - сообщил постпред.
В Гааге с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.
Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России
17 июля, 11:08
