ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ химоружия

ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверяет, что следит за представляемыми Россией данными о применении ВСУ отравляющих веществ, но она пока якобы не содержит поводов для экстренных действий, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.