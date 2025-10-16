https://ria.ru/20251016/ukraina-2048672242.html
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 16.10.2025
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ
ОЗХО ЗАВЕРЯЕТ, ЧТО СЛЕДИТ ЗА ДАННЫМИ РФ О ПРИМЕНЕНИИ ВСУ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НО ПОКА ЯКОБЫ НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - ПОСТПРЕД РИА НОВОСТИ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:58:00+03:00
2025-10-16T16:58:00+03:00
2025-10-16T16:58:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении отравляющих веществ Украиной