Рейтинг@Mail.ru
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 16.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048672242.html
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 16.10.2025
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ
ОЗХО ЗАВЕРЯЕТ, ЧТО СЛЕДИТ ЗА ДАННЫМИ РФ О ПРИМЕНЕНИИ ВСУ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НО ПОКА ЯКОБЫ НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - ПОСТПРЕД РИА НОВОСТИ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:58:00+03:00
2025-10-16T16:58:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении ВСУ отравляющих веществ

ОЗХО заверяет, что следит за данными о применении отравляющих веществ Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОЗХО ЗАВЕРЯЕТ, ЧТО СЛЕДИТ ЗА ДАННЫМИ РФ О ПРИМЕНЕНИИ ВСУ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НО ПОКА ЯКОБЫ НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - ПОСТПРЕД РИА НОВОСТИ
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала