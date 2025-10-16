Детективы НАБУ пришли в офис генпрокурора Украины

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли в офис генпрокурора, предположительно идет задержание, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В офис генпрокурора пришли детективы НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Предполагается, что возле здания офиса генпрокурора идет операция по задержанию, на месте много сотрудников спецназа. Но кого и за что задерживают, пока неизвестно, отмечает издание.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.