15:53 16.10.2025
Детективы НАБУ пришли в офис генпрокурора Украины
Детективы НАБУ пришли в офис генпрокурора Украины

Детективы НАБУ пришли в офис генпрокурора Украины, на месте работает спецназ

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов у здания Офиса генпрокурора Украины
Сотрудники правоохранительных органов у здания Офиса генпрокурора Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов у здания Офиса генпрокурора Украины
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли в офис генпрокурора, предположительно идет задержание, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В офис генпрокурора пришли детективы НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Предполагается, что возле здания офиса генпрокурора идет операция по задержанию, на месте много сотрудников спецназа. Но кого и за что задерживают, пока неизвестно, отмечает издание.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Еврокомиссар заявила, что ЕС будет следить за независимостью НАБУ и САП
1 октября, 18:50
 
