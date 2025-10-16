Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Киев получил первую военную помощь, выделенную за счет стран НАТО в рамках инициативы PURL, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся", — говорится в материале.
Ситуация с поставками американского оружия Украине
Инициатива PURL появилась в августе. Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран. С начала запуска ее участники вложили два миллиарда долларов, однако затем больше месяца новых средств не направлялось. Накануне глава Пентагона Пит Хегсет призвал страны нарастить инвестиции. По его словам, они должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.