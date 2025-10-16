Рейтинг@Mail.ru
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 16.10.2025 (обновлено: 16:36 16.10.2025)
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.10.2025
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg
Киев получил первую военную помощь, выделенную за счет стран НАТО в рамках инициативы PURL, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
андрей сибига
денис шмыгаль
марк рютте
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Киев получил первую военную помощь, выделенную за счет стран НАТО в рамках инициативы PURL, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся", — говорится в материале.
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
08:00
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
08:00

Ситуация с поставками американского оружия Украине

В начале июля издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Седьмого июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Исследование показало, на сколько сократился объем военной помощи Украине
14 октября, 14:19
Инициатива PURL появилась в августе. Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран. С начала запуска ее участники вложили два миллиарда долларов, однако затем больше месяца новых средств не направлялось. Накануне глава Пентагона Пит Хегсет призвал страны нарастить инвестиции. По его словам, они должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
13:32
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААндрей СибигаДенис ШмыгальМарк РюттеНАТОКиевШвецияПит ХегсетМинистерство обороны СШАPoliticoСергей Лавров
 
 
