Рейтинг@Mail.ru
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 16.10.2025 (обновлено: 14:39 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
Западные поставки не смогут помочь Украине, в связи с чем единственным способом завершить конфликт являются переговоры с Россией, заявил подполковник армии США... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:32:00+03:00
2025-10-16T14:39:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_599e4ba121cefc14d62594fb60279ead.jpg
https://ria.ru/20251016/strakh-2048571732.html
https://ria.ru/20251016/preduprezhdenie-2048550455.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_10cc992904f6d03a16fdd61f3cb4e56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине

Дэвис назвал переговоры единственным путем к миру на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Западные поставки не смогут помочь Украине, в связи с чем единственным способом завершить конфликт являются переговоры с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Украина не может победить — и мы движемся к катастрофе. Военный потенциал России остается подавляющим. Мощь Украины рушится — ничто не может это остановить. Мир и переговоры — единственные оставшиеся жизнеспособные варианты", — написал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ узнали о страхе ЕС перед встречей Трампа с Зеленским
11:52
Подполковник отметил, что воинственная риторика Вашингтона способствует эскалации конфликта и может привести к прямому столкновению с Москвой.
В начале недели Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.
В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией
10:32
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала