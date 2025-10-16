"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Западные поставки не смогут помочь Украине, в связи с чем единственным способом завершить конфликт являются переговоры с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
Подполковник отметил, что воинственная риторика Вашингтона способствует эскалации конфликта и может привести к прямому столкновению с Москвой.
В начале недели Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.
В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.