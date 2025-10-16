Рейтинг@Mail.ru
13:26 16.10.2025 (обновлено: 18:00 16.10.2025)
"Вопиющая атака". На Западе запаниковали из-за случившегося в Одессе
"Вопиющая атака". На Западе запаниковали из-за случившегося в Одессе
Владимир Зеленский совершил огромную ошибку лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и должности, пишет Spectator.
© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил огромную ошибку лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и должности, пишет Spectator.

"(Зеленский. — Прим. ред.) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение — фатальная стратегическая ошибка.

На этой неделе Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.
