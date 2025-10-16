https://ria.ru/20251016/ukraina-2048541476.html
В Полтавской области после взрывов приостановили работу объектов газодобычи
В Полтавской области после взрывов приостановили работу объектов газодобычи - РИА Новости, 16.10.2025
В Полтавской области после взрывов приостановили работу объектов газодобычи
Работа газодобывающих объектов в Полтавской области на Украине приостановлена после взрывов, сообщил в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 16.10.2025
