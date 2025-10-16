Рейтинг@Mail.ru
16.10.2025
09:37 16.10.2025
В Полтавской области после взрывов приостановили работу объектов газодобычи
В Полтавской области после взрывов приостановили работу объектов газодобычи
Работа газодобывающих объектов в Полтавской области на Украине приостановлена после взрывов, сообщил в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости
В Полтавской области после взрывов приостановили работу объектов газодобычи

В Полтавской области приостановили работу газодобывающих объектов после взрывов

Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа газодобывающих объектов в Полтавской области на Украине приостановлена после взрывов, сообщил в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Полтаве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
