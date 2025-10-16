"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова дает президенту США Дональду Трампу рычаг давления на Владимира Зеленского перед встречей в Белом доме, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня", — заключил эксперт.