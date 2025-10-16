Рейтинг@Mail.ru
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
04:45 16.10.2025 (обновлено: 04:47 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048518935.html
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 16.10.2025
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
Лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова дает президенту США Дональду Трампу рычаг давления на Владимира Зеленского перед встречей в Белом... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:45:00+03:00
2025-10-16T04:47:00+03:00
в мире
одесса
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
олег соскин
одесса
украина
сша
в мире, одесса, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, олег соскин
В мире, Одесса, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Олег Соскин
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе

Соскин: Трамп получил козырь перед встречей с Зеленским из-за ситуации в Одессе

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова дает президенту США Дональду Трампу рычаг давления на Владимира Зеленского перед встречей в Белом доме, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Это абсолютно незаконное, антиконституционное действие — то, что Зеленский сделал с мэром Одессы Трухановым, и Трамп не упустит возможности припомнить это главному "демократу" Европы, чтобы прогнуть в нужную сторону", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе
Вчера, 20:40
По словам Соскина, президент США знает, что Зеленский пошел на такой риск ради удержания власти, а значит ему можно навязать любые условия, в том числе и по новой ресурсной сделке с США.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня", — заключил эксперт.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Вчера, 01:22
Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.
Во вторник Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины
Вчера, 09:49
 
В миреОдессаУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныОлег Соскин
 
 
