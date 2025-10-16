https://ria.ru/20251016/ukraina-2048518935.html
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 16.10.2025
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
Лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова дает президенту США Дональду Трампу рычаг давления на Владимира Зеленского перед встречей в Белом... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:45:00+03:00
2025-10-16T04:45:00+03:00
2025-10-16T04:47:00+03:00
в мире
одесса
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg
https://ria.ru/20251015/zelenskij-2048484928.html
https://ria.ru/20251015/tsarev-2048288513.html
https://ria.ru/20251015/zelenskij-2048319770.html
одесса
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_659c929084eb73c4e64a2fcefa6efd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, олег соскин
В мире, Одесса, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Олег Соскин
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
Соскин: Трамп получил козырь перед встречей с Зеленским из-за ситуации в Одессе