В Британии сделали предупреждение по поводу ударов Tomahawk по Москве
03:53 16.10.2025
В Британии сделали предупреждение по поводу ударов Tomahawk по Москве
Для Украины наступят серьезные последствия, если она решит использовать ракеты Tomahawk для ударов по Москве, заявил военный аналитик Майкл Кларк в беседе с... РИА Новости, 16.10.2025
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Для Украины наступят серьезные последствия, если она решит использовать ракеты Tomahawk для ударов по Москве, заявил военный аналитик Майкл Кларк в беседе с британским телеканалом Sky News.
"Это будет бесполезно. <…> Только если они не хотят навлечь на себя последствия. Я думаю, это было бы идиотской затеей", — предупредил эксперт.
Кларк также призвал серьезно относиться к позиции России относительно возможной эскалации конфликта, которая последует за предоставлением этих ракет киевскому режиму.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
