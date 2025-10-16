"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима усиливает борьбу с политическими противниками. Уже лишил власти одесского мэра Геннадия Труханова, пытается то же самое проделать со столичным градоначальником Виталием Кличко. Но тот легко сдаваться не намерен и отвечает команде Зеленского жестко. Чего испугались на Банковой — в материале РИА Новости.

Без права на оправдание

В стране, где нет выборов, новостные каналы объединены в общий телемарафон, русскоязычное население ограничено в правах, а реальная оппозиция давно разгромлена и запрещена, теперь взялись за тех, кто при всей лояльности режиму не входит в число ставленников офиса Зеленского.

Хотя Труханов отрицает, что у него есть российский паспорт, и никаких доказательств, уличающих его во лжи, публично так и не представили, Зеленский распорядился лишить мэра Одессы гражданства Украины.

Впрочем, увольнение градоначальников — не в компетенции даже Зеленского. Труханов заявил, что останется на посту, пока горсовет не примет решение о его отставке.

"Не собираюсь ехать ни с Одессы, ни с Украины", — добавил он.

За коррупцию на него дела заводили еще до прихода Зеленского к власти, однако безрезультатно. При нынешнем же главе режима Труханова обвиняли в краже государственных денег при покупке здания завода "Краян", но до приговора также не дошло.

Тем не менее Труханов без энтузиазма проводил политику Киева по искоренению всего русского в городе. Как-то на улице от него потребовали снести памятник Пушкину, на что он в ответ спросил: как быть с построенными при Российской империи Оперном театре и Потемкинской лестницей?

Новая власть

Из Одессы вообще уходит гражданская власть, основанная на принципе городского самоуправления. Полномочия мэрии Зеленский передал специально сформированной военной администрации во главе с Сергеем Лысаком, который уже управляет такой же структурой в Днепропетровской области.

"Труханов точно не союзник России. Но он пытался хоть как-то сохранить остатки памяти об истории города. Зеленского это не устраивает, и он отрабатывает модель замены подобных руководителей военно-гражданской администрацией, находящейся под его контролем и управлением", — указал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, которого лишили украинского гражданства вместе с Трухановым, внутриполитическая борьба и противостояние на Украине обостряются.

"Просто так подобные указы там не рождаются. Выбирают людей, у которых хотят либо что-то забрать, либо свести с ними счеты, либо устранить возможного политического конкурента", — пояснил он РИА Новости.

В то же время Дудчак полагает, что речь идет не только о борьбе за власть, но и о конкуренции за финансовые ресурсы Запада.

Кто виноват и что делать

После того как ВКС России успешно поразили объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие энергией украинский ВПК, в Киеве случились перебои с электричеством. Жители одного из районов, где света не было двое суток, даже перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание властей. Такое тут не впервые, однако Зеленский решил использовать это в давнем противостоянии со столичным мэром.

"Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, <…> я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", — прокомментировал он ситуацию.

Намек очевиден. Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко, прямой ставленник Зеленского, потребовал от правоохранительных органов и Генштаба ВСУ полной ревизии деятельности градоначальника.

"Виталий Владимирович, не все могут смотреть в завтрашний день, но пора. Давайте не тратить средства киевлян на ваше политическое строительство с десятками криминальных дел", — обратился он к Кличко.

По его словам, мэр распределяет городские деньги по личному усмотрению — то мост построит, то брусчатку выложит. А вот якобы на безопасность средства не выделяются. Поэтому критическая инфраструктура не защищена, у киевлян нет новых бомбоубежищ и систем оповещения.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Киев © AP Photo / Efrem Lukatsky Киев

Офис Зеленского открыто добивается увольнения Кличко. За несколько дней до блэкаута в Киеве глава фракции партии "Слуга народа" в городском парламенте Андрей Витренко зарегистрировал проект постановления о его отставке.

Серьезная угроза

Когда Зеленский отстранил Труханова, The New York Times констатировала: "Это самая значительная эскалация конфликта между центральными органами власти в Киеве и местными лидерами по всей Украине".

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов видит в происходящем процесс выстраивания жесткой вертикальной системы под Зеленского и его офис.

"Одесская область — один из крупнейших регионов с точки зрения бюджетных поступлений. Тотальный контроль над ней значительно усилит команду Зеленского на фоне разговоров о приближении мирных переговоров и потенциальных выборов — как президентских, так и парламентских", — поясняет он РИА Новости.

Киев также крайне важен для влияния на электоральную ситуацию. Банковую беспокоит возможность Кличко выступить единым фронтом с Валерием Залужным, добавляет политолог. У мэра есть всеукраинская сеть политической партии "УДАР". Ничего подобного у экс-главкома ВСУ нет. Их объединение стало бы серьезной угрозой авторитарному правлению Зеленского.