"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
08:00 16.10.2025 (обновлено: 08:02 16.10.2025)
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
Глава киевского режима усиливает борьбу с политическими противниками. Уже лишил власти одесского мэра Геннадия Труханова, пытается то же самое проделать со... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:00:00+03:00
2025-10-16T08:02:00+03:00
киев
украина
виталий кличко
александр дудчак
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
геннадий труханов
киев, украина, виталий кличко, александр дудчак, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, геннадий труханов
Киев, Украина, Виталий Кличко, Александр Дудчак, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Геннадий Труханов
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины

Денисов: на Украине строят жесткую вертикаль власти под Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима усиливает борьбу с политическими противниками. Уже лишил власти одесского мэра Геннадия Труханова, пытается то же самое проделать со столичным градоначальником Виталием Кличко. Но тот легко сдаваться не намерен и отвечает команде Зеленского жестко. Чего испугались на Банковой — в материале РИА Новости.

Без права на оправдание

В стране, где нет выборов, новостные каналы объединены в общий телемарафон, русскоязычное население ограничено в правах, а реальная оппозиция давно разгромлена и запрещена, теперь взялись за тех, кто при всей лояльности режиму не входит в число ставленников офиса Зеленского.
© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в медиабанк
Геннадий Труханов
Хотя Труханов отрицает, что у него есть российский паспорт, и никаких доказательств, уличающих его во лжи, публично так и не представили, Зеленский распорядился лишить мэра Одессы гражданства Украины.
Впрочем, увольнение градоначальников — не в компетенции даже Зеленского. Труханов заявил, что останется на посту, пока горсовет не примет решение о его отставке.
"Не собираюсь ехать ни с Одессы, ни с Украины", — добавил он.
За коррупцию на него дела заводили еще до прихода Зеленского к власти, однако безрезультатно. При нынешнем же главе режима Труханова обвиняли в краже государственных денег при покупке здания завода "Краян", но до приговора также не дошло.
Тем не менее Труханов без энтузиазма проводил политику Киева по искоренению всего русского в городе. Как-то на улице от него потребовали снести памятник Пушкину, на что он в ответ спросил: как быть с построенными при Российской империи Оперном театре и Потемкинской лестницей?
CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе

Новая власть

Из Одессы вообще уходит гражданская власть, основанная на принципе городского самоуправления. Полномочия мэрии Зеленский передал специально сформированной военной администрации во главе с Сергеем Лысаком, который уже управляет такой же структурой в Днепропетровской области.
"Труханов точно не союзник России. Но он пытался хоть как-то сохранить остатки памяти об истории города. Зеленского это не устраивает, и он отрабатывает модель замены подобных руководителей военно-гражданской администрацией, находящейся под его контролем и управлением", — указал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.
По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, которого лишили украинского гражданства вместе с Трухановым, внутриполитическая борьба и противостояние на Украине обостряются.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
"Просто так подобные указы там не рождаются. Выбирают людей, у которых хотят либо что-то забрать, либо свести с ними счеты, либо устранить возможного политического конкурента", — пояснил он РИА Новости.
В то же время Дудчак полагает, что речь идет не только о борьбе за власть, но и о конкуренции за финансовые ресурсы Запада.

Кто виноват и что делать

После того как ВКС России успешно поразили объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие энергией украинский ВПК, в Киеве случились перебои с электричеством. Жители одного из районов, где света не было двое суток, даже перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание властей. Такое тут не впервые, однако Зеленский решил использовать это в давнем противостоянии со столичным мэром.
"Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, <…> я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", — прокомментировал он ситуацию.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко
Намек очевиден. Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко, прямой ставленник Зеленского, потребовал от правоохранительных органов и Генштаба ВСУ полной ревизии деятельности градоначальника.
"Виталий Владимирович, не все могут смотреть в завтрашний день, но пора. Давайте не тратить средства киевлян на ваше политическое строительство с десятками криминальных дел", — обратился он к Кличко.
По его словам, мэр распределяет городские деньги по личному усмотрению — то мост построит, то брусчатку выложит. А вот якобы на безопасность средства не выделяются. Поэтому критическая инфраструктура не защищена, у киевлян нет новых бомбоубежищ и систем оповещения.
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
Офис Зеленского открыто добивается увольнения Кличко. За несколько дней до блэкаута в Киеве глава фракции партии "Слуга народа" в городском парламенте Андрей Витренко зарегистрировал проект постановления о его отставке.

Серьезная угроза

Когда Зеленский отстранил Труханова, The New York Times констатировала: "Это самая значительная эскалация конфликта между центральными органами власти в Киеве и местными лидерами по всей Украине".
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов видит в происходящем процесс выстраивания жесткой вертикальной системы под Зеленского и его офис.
"Одесская область — один из крупнейших регионов с точки зрения бюджетных поступлений. Тотальный контроль над ней значительно усилит команду Зеленского на фоне разговоров о приближении мирных переговоров и потенциальных выборов — как президентских, так и парламентских", — поясняет он РИА Новости.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУрны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве
Киев также крайне важен для влияния на электоральную ситуацию. Банковую беспокоит возможность Кличко выступить единым фронтом с Валерием Залужным, добавляет политолог. У мэра есть всеукраинская сеть политической партии "УДАР". Ничего подобного у экс-главкома ВСУ нет. Их объединение стало бы серьезной угрозой авторитарному правлению Зеленского.
Дудчак напоминает, что глава киевского режима конфликтовал и с градоначальниками Чернигова, Харькова. Однако расправиться с Кличко не так просто, как с Трухановым, — слишком много у него сторонников как на Украине, так и на Западе.
Киев, Украина, Виталий Кличко, Александр Дудчак, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Геннадий Труханов
 
 
