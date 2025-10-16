Одно из ведущих СМИ Украины неожиданно обнародовало статистику, которая явно не была согласована с бункером под Банковой: по последним данным, с января 2022 года по сентябрь 2025-го было открыто 290 тысяч уголовных дел по дезертирству из ВСУ и самовольному оставлению части.

Характерно, что большая часть "утикантов" приходится на начало 2025 года: с 2022-го по 2024 год было официально зарегистрировано только 90 тысяч дезертиров и беглецов, то есть за последние месяцы боевые порядки покинуло почти 200 тысяч украинских солдат, мечтающих умереть за Зеленского в более безопасном месте и от старости.

Совокупно же, по подсчетам экспертов, с начала 2025 года потери Украины в "военной" живой силе (погибшие, раненые и дезертиры) достигли 370 тысяч человек.

Но эти цифры показывают не всю картину маслом: выясняется, что от украинских ТЦК прячутся более 1,5 миллиона мужчин призывного возраста, которые находятся в базах "людоловов". И вот эти люди являются настоящими невидимками: они и не работают, поддерживая фронт, потому что при найме на работу рискуют попасть в объятия ТЦК, и не воюют, усугубляя острую нехватку живой силы на "передке".

Общая позиция официальных лиц и экспертов на Украине и на Западе: в демографическом отношении Украина перешла от кризиса к катастрофе.

По данным ООН, с начала конфликта Украина потеряла более десяти миллионов человек (беженцы и военные потери), что привело к утрате почти половины рабочей силы — и эти потери восстановить будет уже невозможно.

По данным американского мозгового центра Wilson Center, население Украины к 2041 году может сократиться до 28,9 миллиона человек, далее до 25,2 миллиона к 2051 году, а к 2100 году усохнет до 15 миллионов человек (притом что на пике после развала СССР население Украины составляло порядка 52 миллионов человек).

Дело в том, что Украину поразил "вирус смерти" — общество покинуло не только желание воевать, а сама воля к жизни и продолжению рода. Согласно оценке ЦРУ на сентябрь 2024 года, на Украине зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в Европе и один из самых низких в мире (меньше одного ребенка на женщину). При этом уровень смертности превышает уровень рождаемости в три (!) раза. Старение Украины тоже ускоряется: число людей в возрасте более 65 лет в 2020 году составляло 17 процентов от всего населения, а к 2040-м их будет 22 процента.

Экономика Украины, несмотря на безумные финансовые вливания со стороны Запада, загибается на глазах — некому работать. По последним украинским официальным данным, для банального выживания страны как государства требуется минимум три миллиона работников, но в реальности все гораздо хуже. В феврале этого года представитель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству заявил, что для преодоления демографического кризиса требуется завезти в страну более восьми миллионов мигрантов "из развивающихся стран", в том числе из Бангладеш, Непала, Индии, Северной Африки и Центральной Азии.

И это не просто заявление, а начало фактического замещения коренного населения Украины.

Еще в 2024 году правительство страны утвердило официальную "Стратегию демографического развития", где прямо зафиксированы планы по возмещению убыли населения мигрантами. Документ энергично поддержала генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп, которая заявила, что "для восстановления Украины понадобятся миллионы рабочих, (для этого) очень важно обеспечить легальные и безопасные маршруты миграции в страну".

Именно для создания легальных и безопасных маршрутов в июле этого года между Украиной и Италией подписан Меморандум о сотрудничестве в области развития рынка труда, чтобы "оценить потребности украинского рынка труда, интегрировать украинцев в экономические процессы и адаптировать национальное трудовое законодательство к стандартам ЕС".

Иными словами — как проще всего повернуть потоки надувных лодок с ценными специалистами от негостеприимных берегов Сицилии и Лампедузы к ковровой дорожке в Киеве.

Также Украина стала партнером программы ЕС Talent Partnership Framework, в рамках которой из Бангладеш, Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала, Туниса и Пакистана привлекаются разнообразные "таланты". Именно для них руководство Украины уже официально отменило требования к минимальной зарплате для иностранных работников, то есть на Банковой готовы принять миллионы человек, готовых приехать на Украину просто за еду.

Впрочем, некоторые официальные лица на Западе выражают осторожные сомнения, что миллионы новых украинцев будут приняты с хлебом, солью и горилкой — "из-за специфических культурных особенностей".

Но это не беда: как заявили в германском Федеральном институте по исследованию населения (BiB), "Канада и Люксембург показывают, что для высокого качества жизни не нужно большое население. Украина с населением 15-20 миллионов человек все еще имеет потенциал для процветания".

Перевод на украинский: продолжайте радостно умирать за кружевные трусы, а кто выживет — того ждет счастье.