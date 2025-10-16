Северо-Западное казачье войско официально включено в состав ВсКО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Устав Всероссийского казачьего общества внесены изменения. В его состав официально включено Северо-Западное войсковое казачье общество. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В документе указывается, что ВсКО создано (сформировано) путем объединения войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско", Волжского войскового казачьего общества, Енисейского войскового казачьего общества, Забайкальского войскового казачьего общества, Иркутского войскового казачьего общества, Кубанского войскового казачьего общества, Оренбургского войскового казачьего общества, Северо-Западного войскового казачьего общества, Сибирского войскового казачьего общества, Терского войскового казачьего общества и Уссурийского войскового казачьего общества.
