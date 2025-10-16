Рейтинг@Mail.ru
Северо-Западное казачье войско официально включено в состав ВсКО - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
11:47 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ukaz-2048568103.html
Северо-Западное казачье войско официально включено в состав ВсКО
Северо-Западное казачье войско официально включено в состав ВсКО - РИА Новости, 16.10.2025
Северо-Западное казачье войско официально включено в состав ВсКО
В Устав Всероссийского казачьего общества внесены изменения. В его состав официально включено Северо-Западное войсковое казачье общество. Соответствующий указ... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:47:00+03:00
2025-10-16T11:47:00+03:00
российское казачество
российское казачество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048567351_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_69b54314b71b686f5d2848a577a1ccc4.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048567351_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_81a342255cf0b0d833977c4b88f4c423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское казачество, владимир путин, россия
Российское казачество, Российское казачество, Владимир Путин, Россия

Северо-Западное казачье войско официально включено в состав ВсКО

© Елена ЛебедеваЗнамя Всероссийского казачьего общества
Знамя Всероссийского казачьего общества - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Елена Лебедева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Устав Всероссийского казачьего общества внесены изменения. В его состав официально включено Северо-Западное войсковое казачье общество. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В документе указывается, что ВсКО создано (сформировано) путем объединения войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско", Волжского войскового казачьего общества, Енисейского войскового казачьего общества, Забайкальского войскового казачьего общества, Иркутского войскового казачьего общества, Кубанского войскового казачьего общества, Оренбургского войскового казачьего общества, Северо-Западного войскового казачьего общества, Сибирского войскового казачьего общества, Терского войскового казачьего общества и Уссурийского войскового казачьего общества.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала