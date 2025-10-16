https://ria.ru/20251016/udarr-2048581012.html
Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты
Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты
ВС РФ НАНЕСЛИ УДАРЫ ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ - МО РФ РИА Новости, 16.10.2025
ВС РФ НАНЕСЛИ УДАРЫ ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ - МО РФ
МО РФ: В ОТВЕТ НА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ОБЪЕКТАМ НАНЕСЕН УДАР, В Т.Ч. РАКЕТАМИ "КИНЖАЛ", ПО ОБЪЕКТАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВПК УКРАИНЫ