МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удар возмездия по газовой энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины, сообщило Минобороны.
Бойцы применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотники.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Утром глава компании "Нафтогаз Украины" сообщил о приостановке работы нескольких критически важных объектов после взрывов. Он также пожаловался, что из-за повреждений объемы добычи газа снижаются и компания будет вынуждена его импортировать.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
