Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 16.10.2025 (обновлено: 14:25 16.10.2025)
Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты
Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты - РИА Новости, 16.10.2025
Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты
Российские военные нанесли удар возмездия по газовой энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
нафтогаз украины
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
киев
2025
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удар возмездия по газовой энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар", — говорится в сводке.
© Фото : ГСЧС УкраиныПожар на объекте украинской энергетической инфраструктуры
Пожар на объекте украинской энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар на объекте украинской энергетической инфраструктуры
Бойцы применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотники.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Утром глава компании "Нафтогаз Украины" сообщил о приостановке работы нескольких критически важных объектов после взрывов. Он также пожаловался, что из-за повреждений объемы добычи газа снижаются и компания будет вынуждена его импортировать.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Специальная военная операция на Украине
 
 
