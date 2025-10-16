https://ria.ru/20251016/uchastnitsy-2048602961.html
Суд арестовал еще двух участниц женской ячейки террористической организации - РИА Новости, 16.10.2025
Суд арестовал еще двух участниц женской ячейки террористической организации
Суд в Крыму арестовал всех участниц женской ячейки террористической организации
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Суд в Крыму арестовал на 2 месяца еще двух участниц женской ячейки международной террористической организации, таким образом все задержанные четверо участниц взяты под стражу, сообщили в УФСБ региона.
Ранее Киевский районный суд арестовал двух участниц женской ячейки, распространявшей в Крыму
идеи о создании всемирного халифата.
"Всем фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе УФСБ.
Ранее сообщалось, что в Крыму вскрыта женская ячейка, распространявшая среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, задержаны четыре человека. Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности.