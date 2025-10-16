Суд арестовал еще двух участниц женской ячейки террористической организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Суд в Крыму арестовал на 2 месяца еще двух участниц женской ячейки международной террористической организации, таким образом все задержанные четверо участниц взяты под стражу, сообщили в УФСБ региона.

Ранее Киевский районный суд арестовал двух участниц женской ячейки, распространявшей в Крыму идеи о создании всемирного халифата.

"Всем фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе УФСБ.