13:39 16.10.2025 (обновлено: 13:49 16.10.2025)
Суд арестовал еще двух участниц женской ячейки террористической организации
Суд арестовал еще двух участниц женской ячейки террористической организации

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Суд в Крыму арестовал на 2 месяца еще двух участниц женской ячейки международной террористической организации, таким образом все задержанные четверо участниц взяты под стражу, сообщили в УФСБ региона.
Ранее Киевский районный суд арестовал двух участниц женской ячейки, распространявшей в Крыму идеи о создании всемирного халифата.
"Всем фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе УФСБ.
Ранее сообщалось, что в Крыму вскрыта женская ячейка, распространявшая среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, задержаны четыре человека. Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности.
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
Вчера, 18:55
 
