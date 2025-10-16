Рейтинг@Mail.ru
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 16.10.2025 (обновлено: 08:54 16.10.2025)
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу, в нескольких городах, включая Харьков и Полтаву, прогремели взрывы. РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На Украине объявили воздушную тревогу, в нескольких городах, включая Харьков и Полтаву, прогремели взрывы.
Сначала в 5:17 мск тревогу объявили в Киеве , а затем, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, спустя пару минут сирены включили во всей стране.
По данным украинским СМИ, в Харькове, Кировограде, Полтаве, Чернигове и Изюме прогремела серия взрывов. Пресс-служба нацполиции Сумской области сообщила о повреждении объектов критической и промышленной инфраструктуры.
Накануне Министерство энергетики заявило об аварийных отключениях электричества по всей стране.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
