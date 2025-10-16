https://ria.ru/20251016/trevoga-2048522636.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2025
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу, в нескольких городах, включая Харьков и Полтаву, прогремели взрывы. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:52:00+03:00
2025-10-16T05:52:00+03:00
2025-10-16T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьков
полтава
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
