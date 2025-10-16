https://ria.ru/20251016/trevoga-2048521287.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2025
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.10.2025
По всей Украине объявили воздушную тревогу
