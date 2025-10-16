https://ria.ru/20251016/tramp-2048745439.html
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас может быть не самое подходящее время для новых санкций против России. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:53:00+03:00
2025-10-16T23:53:00+03:00
2025-10-16T23:53:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Санкции, Санкции в отношении России
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
Трамп заявил, что сейчас не самое подходящее время для новых санкций против РФ