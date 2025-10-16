Рейтинг@Mail.ru
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
23:53 16.10.2025
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас может быть не самое подходящее время для новых санкций против России. РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
санкции
санкции в отношении россии
россия
сша
2025
в мире, россия, сша, дональд трамп, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Санкции, Санкции в отношении России
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп

Трамп заявил, что сейчас не самое подходящее время для новых санкций против РФ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас может быть не самое подходящее время для новых санкций против России.
«
"Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя заявление лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна о том, что "настало время" для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России
20 мая, 00:34
 
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Санкции, Санкции в отношении России
 
 
