Трамп заявил, что Tomahawk нужны США
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на...
2025-10-16T23:44:00+03:00
2025-10-16T23:44:00+03:00
2025-10-17T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
сша
украина
Трамп о возможных поставках Tomahawk Украине
Трамп о возможных поставках Tomahawk Украине.
в мире, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США
Трамп заявил, что США сами нуждаются в дальнобойных ракетах Tomahawk