Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 16.10.2025 (обновлено: 11:11 17.10.2025)
https://ria.ru/20251016/tramp-2048744263.html
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-16T23:44:00+03:00
2025-10-17T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048813877_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af14a5ac3ad0f170894a27f8c96986ac.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048726334.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп о возможных поставках Tomahawk Украине
Трамп о возможных поставках Tomahawk Украине.
2025-10-16T23:44
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048813877_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5b12114339c73a19e42cd7decee072f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США

Трамп заявил, что США сами нуждаются в дальнобойных ракетах Tomahawk

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.
«
"Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп также добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Вчера, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала