Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России приехать в Москву для переговоров.
