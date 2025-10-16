Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 16.10.2025 (обновлено: 11:10 17.10.2025)
https://ria.ru/20251016/tramp-2048743763.html
Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины
Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-16T23:41:00+03:00
2025-10-17T11:10:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048811630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_996ab57c0f560099a164a2b67fbaa0da.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048726334.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп о переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.
2025-10-16T23:41
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048811630_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aed12a6ef369eae0a92984e5608b48a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины

Трамп заявил, что ему придется делать раздельные встречи с Путиным и Зеленским

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.
«
"Есть проблема, они (Путин и Зеленский - ред.) не очень ладят. Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то раздельное. Раздельно, но на равных, мы встретимся и будем разговаривать", - заявил Трамп в Белом доме.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России приехать в Москву для переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Вчера, 21:37
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала