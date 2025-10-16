Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента.