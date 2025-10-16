https://ria.ru/20251016/tramp-2048743573.html
Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, заявил Трамп
Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель. РИА Новости, 16.10.2025
