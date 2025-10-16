Рейтинг@Mail.ru
Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
23:40 16.10.2025
Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, заявил Трамп
Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель. РИА Новости, 16.10.2025
Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, заявил Трамп

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель.
"Я бы сказал, в течение двух недель или около того, довольно скоро", - заявил Трамп в Белом доме.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента.
Трамп заявил, что разговор был очень продуктивным. Встреча с Путиным состоится, вероятно, в Венгрии, добавил Трамп.
Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине
