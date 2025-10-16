Рейтинг@Mail.ru
Рубио уже договаривается о скорой встрече с Лавровым, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/tramp-2048743119.html
Рубио уже договаривается о скорой встрече с Лавровым, заявил Трамп
Рубио уже договаривается о скорой встрече с Лавровым, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
Рубио уже договаривается о скорой встрече с Лавровым, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:38:00+03:00
2025-10-16T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
дональд трамп
марко рубио
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20250602/rubio-2020357994.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров
Рубио уже договаривается о скорой встрече с Лавровым, заявил Трамп

Трамп: Рубио уже договаривается о скорой встрече с Лавровым

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Рубио будет встречаться со своим коллегой Лавровым. Они будут встречаться довольно скоро, они установят время и место довольно скоро, может, уже поговорили", - заявил Трамп в Белом доме.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым
2 июня, 00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДональд ТрампМарко РубиоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала