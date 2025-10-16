Вице-премьер Италии назвал разговор Путина и Трампа хорошей новостью

РИМ, 16 окт – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отличной новостью для тех, кто надеется на прекращение огня на Украине, говорится в сообщении "Лиги", которая входит в правящую в стране коалицию.
"Телефонный разговор Трампа и Путина - это отличная новость для тех, кто надеется на прекращение огня: неслучайно они встретятся в Будапеште, на родине друга (премьера Венгрии Виктора) Орбана. Мы верим, что после установления мира на Ближнем Востоке Трамп сможет обеспечить мир между Украиной и Россией. Мы надеемся, что все, включая Брюссель, Париж и Берлин, будут работать ради разрядки", - заявил Сальвини.
Нынешний телефонный разговор лидеров России и США - уже восьмой в 2025 году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт состоялся 12 февраля.
В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. Тогда они говорили около 40 минут. Их разговор 14 июня продолжался 50 минут, президенты также беседовали почти час 3 июля. Разговор 4 июня занял примерно час 10 минут, а самый первый в этом году февральский разговор - почти полтора часа. Наиболее продолжительными были телефонные переговоры весной: 18 марта звонок продлился около двух часов, 19 мая - также более двух часов.