Вице-премьер Италии назвал разговор Путина и Трампа хорошей новостью

РИМ, 16 окт – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отличной новостью для тех, кто надеется на прекращение огня на Украине, говорится в сообщении "Лиги", которая входит в правящую в стране коалицию.