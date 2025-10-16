Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Италии назвал разговор Путина и Трампа хорошей новостью - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/tramp-2048726600.html
Вице-премьер Италии назвал разговор Путина и Трампа хорошей новостью
Вице-премьер Италии назвал разговор Путина и Трампа хорошей новостью - РИА Новости, 16.10.2025
Вице-премьер Италии назвал разговор Путина и Трампа хорошей новостью
Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отличной... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:38:00+03:00
2025-10-16T21:38:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
маттео сальвини
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048726448.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, маттео сальвини, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Маттео Сальвини, Владимир Путин
Вице-премьер Италии назвал разговор Путина и Трампа хорошей новостью

Сальвини назвал телефонный разговор Путина и Трампа хорошей новостью

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 16 окт – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отличной новостью для тех, кто надеется на прекращение огня на Украине, говорится в сообщении "Лиги", которая входит в правящую в стране коалицию.
"Телефонный разговор Трампа и Путина - это отличная новость для тех, кто надеется на прекращение огня: неслучайно они встретятся в Будапеште, на родине друга (премьера Венгрии Виктора) Орбана. Мы верим, что после установления мира на Ближнем Востоке Трамп сможет обеспечить мир между Украиной и Россией. Мы надеемся, что все, включая Брюссель, Париж и Берлин, будут работать ради разрядки", - заявил Сальвини.
Нынешний телефонный разговор лидеров России и США - уже восьмой в 2025 году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт состоялся 12 февраля.
В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. Тогда они говорили около 40 минут. Их разговор 14 июня продолжался 50 минут, президенты также беседовали почти час 3 июля. Разговор 4 июня занял примерно час 10 минут, а самый первый в этом году февральский разговор - почти полтора часа. Наиболее продолжительными были телефонные переговоры весной: 18 марта звонок продлился около двух часов, 19 мая - также более двух часов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп называл конфликт на Украине трудным для разрешения, заявил Ушаков
Вчера, 21:37
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМаттео СальвиниВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала