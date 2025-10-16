Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС
21:00 16.10.2025 (обновлено: 21:01 16.10.2025)
Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что у его страны не будет другого выбора, кроме как "уничтожить" ХАМАС в случае, если движение продолжит "убивать людей в РИА Новости, 16.10.2025
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
Новости
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что у его страны не будет другого выбора, кроме как "уничтожить" ХАМАС в случае, если движение продолжит "убивать людей в Газе" в нарушение мирной сделки.
"Если представители Хамас продолжат убивать людей в Газе, что не входило в сделку, у нас не будет иного выбора, кроме как вмешаться и уничтожить их", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time
14 октября, 09:07
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
