Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что у его страны не будет другого выбора, кроме как "уничтожить" ХАМАС в случае, если движение продолжит "убивать людей в РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
Трамп: если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, США могут уничтожить его