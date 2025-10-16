ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит состоявшийся у него сегодня телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во время завтрашней встречи с Владимиром Зеленским.
Трамп заявил, что обсудит с Зеленским телефонный разговор с Путиным
Трамп заявил, что обсудит с Зеленским телефонный разговор с Путиным
2025-10-16T20:40:00+03:00
2025-10-16T20:40:00+03:00
2025-10-16T20:40:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
