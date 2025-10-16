https://ria.ru/20251016/tramp-2048716803.html
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что успех мирного процесса по Газе поможет в деле завершения украинского конфликта. РИА Новости, 16.10.2025
