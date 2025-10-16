Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/tramp-2048716803.html
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что успех мирного процесса по Газе поможет в деле завершения украинского конфликта. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T20:33:00+03:00
2025-10-16T20:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ближний восток
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047367670.html
ближний восток
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ближний Восток, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине

Трамп: успех мирного процесса по Газе поможет завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что успех мирного процесса по Газе поможет в деле завершения украинского конфликта.
«
"На самом деле, я верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по достижению окончания войны между Россией и Украиной", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также добавил, что президент РФ Владимир Путин поздравил его и США с установлением мира на Ближнем Востоке.
"Президент Путин поздравил меня и Соединённые Штаты с великим достижением, установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, как он сказал, мечтали веками", - написал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован
9 октября, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБлижний ВостокСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала