Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, столице Венгрии. РИА Новости, 16.10.2025
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште
Трамп планирует провести встречу с Путиным в Будапеште