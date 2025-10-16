https://ria.ru/20251016/tramp-2048715275.html
Трамп заявил, что обсудил с Путиным торговлю после конфликта на Украине
Трамп заявил, что обсудил с Путиным торговлю после конфликта на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным торговлю после конфликта на Украине
РИА Новости РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T20:24:00+03:00
2025-10-16T20:24:00+03:00
2025-10-16T20:24:00+03:00
украина
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ed9d82b0b8e3da3b6201c51d596637.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048714677.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b26781d27e5d75b859cd2d76221ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, в мире
Украина, США, Россия, В мире
Трамп заявил, что обсудил с Путиным торговлю после конфликта на Украине
Трамп заявил, что обсудил с Путиным торговлю США и РФ после конфликта на Украине