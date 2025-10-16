https://ria.ru/20251016/tramp-2048714244.html
Трамп оценил разговор с Путиным
Трамп оценил разговор с Путиным - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп оценил разговор с Путиным
ТРАМП СООБЩИЛ, ЧТО ЕГО РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ БЫЛ ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫМ РИА Новости, 16.10.2025
владимир путин
Трамп: разговор с Путиным был очень продуктивным