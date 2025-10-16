Рейтинг@Mail.ru
Разговор с Путиным будет продолжительным, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
18:29 16.10.2025
Разговор с Путиным будет продолжительным, заявил Трамп
Разговор с Путиным будет продолжительным, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
Разговор с Путиным будет продолжительным, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас говорит с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, по его словам, разговор будет продолжительным. РИА Новости, 16.10.2025
в мире, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Разговор с Путиным будет продолжительным, заявил Трамп

Трамп: разговор с Путиным продолжается, он продолжится

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас говорит с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, по его словам, разговор будет продолжительным.
"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершению", - написал он в соцсети Truth Social.
