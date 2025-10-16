Трамп работает над "фондом победы" на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава США Дональд Трамп работает над "фондом победы" на Украине, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая, сообщает газета Telegraph.
"Президент США поручил своему министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу", — пишет издание.
Торговая война между США и Китаем
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта, который уже начал действовать. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
Китай призвал США исправить ошибочные действия
