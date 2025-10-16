Рейтинг@Mail.ru
Трамп работает над "фондом победы" на Украине, пишут СМИ
08:26 16.10.2025 (обновлено: 11:21 16.10.2025)
Трамп работает над "фондом победы" на Украине, пишут СМИ
Глава США Дональд Трамп работает над "фондом победы" на Украине, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 16.10.2025
Трамп работает над "фондом победы" на Украине, пишут СМИ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава США Дональд Трамп работает над "фондом победы" на Украине, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая, сообщает газета Telegraph.
"Президент США поручил своему министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу", — пишет издание.
Как утверждают дипломатические источники, многие страны НАТО, в том числе Британия, ранее отказались называть Пекин врагом и выступили против санкций.

Торговая война между США и Китаем

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа. Десятого октября он заявил, что с 1 ноября или раньше Штаты введут пошлину на товары из Китая в размере 100 процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта, который уже начал действовать. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
