СМИ назвали причину, почему Трамп мог "развернуться" к Украине

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гнев президента США Дональда Трампа из-за того, что СМИ называли саммит на Аляске в августе триумфом российского президента Владимира Путина, мог стать одной из причин его недавней смены позиции в отношении Украины, утверждает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Нужно понимать, что с начала войны Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звёздам, как к мировым знаменитостям, а тут появляется Трамп и говорит: "Здесь есть место только для одной дивы - для меня". Вот почему в Овальном кабинете случился скандал", - добавил источник.