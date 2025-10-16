СМИ назвали причину, почему Трамп мог "развернуться" к Украине

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гнев президента США Дональда Трампа из-за того, что СМИ называли саммит на Аляске в августе триумфом российского президента Владимира Путина, мог стать одной из причин его недавней смены позиции в отношении Украины, утверждает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Кроме того, на смену позиции Трампа повлияло недовольство визитом Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай в сентябре.
Среди других причин издание называет упорную работу над ошибками представителей киевского режима в отношениях с Трампом.
"Нужно понимать, что с начала войны Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звёздам, как к мировым знаменитостям, а тут появляется Трамп и говорит: "Здесь есть место только для одной дивы - для меня". Вот почему в Овальном кабинете случился скандал", - добавил источник.
Ранее Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является "бумажным тигром", то что тогда сама НАТО.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.