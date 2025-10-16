Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину, почему Трамп мог "развернуться" к Украине
06:45 16.10.2025
СМИ назвали причину, почему Трамп мог "развернуться" к Украине
в мире, россия, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, ким чен ын, международный дискуссионный клуб "валдай", нато, politico
В мире, Россия, Аляска, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Международный дискуссионный клуб "Валдай", НАТО, Politico
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гнев президента США Дональда Трампа из-за того, что СМИ называли саммит на Аляске в августе триумфом российского президента Владимира Путина, мог стать одной из причин его недавней смены позиции в отношении Украины, утверждает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного "триумфом Путина", вызвало гнев Трампа", - пишет издание, утверждая, что Трамп "ничего не получил" ни во время саммита, ни после него.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине за неделю
00:04
Кроме того, на смену позиции Трампа повлияло недовольство визитом Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай в сентябре.
Среди других причин издание называет упорную работу над ошибками представителей киевского режима в отношениях с Трампом.
"Нужно понимать, что с начала войны Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звёздам, как к мировым знаменитостям, а тут появляется Трамп и говорит: "Здесь есть место только для одной дивы - для меня". Вот почему в Овальном кабинете случился скандал", - добавил источник.
Ранее Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является "бумажным тигром", то что тогда сама НАТО.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп верит в желание Путина разрешить конфликт на Украине
Вчера, 23:25
 
В миреРоссияАляскаУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКим Чен ЫнМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НАТОPolitico
 
 
