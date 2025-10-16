https://ria.ru/20251016/tramp-2048518821.html
Трамп выступит с объявлением в четверг
Трамп выступит с объявлением в четверг - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп выступит с объявлением в четверг
Президент США Дональд Трамп в четверг выступит с объявлением, тема которого не раскрывается, но до этого американский лидер заслушает доклад разведки, следует... РИА Новости, 16.10.2025
Трамп выступит с объявлением в четверг
Трамп в четверг после доклада разведки выступит с объявлением