Трамп заявил, что Путин оценил бомбардировщики на Аляске - РИА Новости, 16.10.2025
00:30 16.10.2025 (обновлено: 01:00 16.10.2025)
Трамп заявил, что Путин оценил бомбардировщики на Аляске
в мире
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский коллега Владимир Путин на встрече на Аляске оценил американские бомбардировщики.
"Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: "Это действительно сработало". И это так", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По словам Трампа, речь шла о демонстрации американских бомбардировщиков.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского
В миреАляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
