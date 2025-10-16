https://ria.ru/20251016/tramp-2048508731.html
Трамп заявил, что Путин оценил бомбардировщики на Аляске
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский коллега Владимир Путин на встрече на Аляске оценил американские бомбардировщики. РИА Новости, 16.10.2025
