Позиция Москвы по "Томагавкам" хорошо известна Вашингтону, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2025
13:14 16.10.2025 (обновлено: 13:35 16.10.2025)
Позиция Москвы по "Томагавкам" хорошо известна Вашингтону, заявил Песков
Оценка российской стороной возможных поставок Киеву ракет Tomahawk давалась много раз, позиция Москвы хорошо известна в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь...
Позиция Москвы по "Томагавкам" хорошо известна Вашингтону, заявил Песков

Песков заявил, что Москва много раза давала оценку теме поставок "Томагавков"

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Оценка российской стороной возможных поставок Киеву ракет Tomahawk давалась много раз, позиция Москвы хорошо известна в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Со стороны (Владимира) Зеленского и со стороны (президента США Дональда) Трампа фигурирует тема Tomahawk. Оценка российской стороной в лице (президента РФ Владимира) Путина, в лице (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова давалась много раз. Это будет шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция здесь предельно ясна, и она известна в Вашингтоне и Киеве", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
