Путин рассказал о достижении технологического лидерства в ТЭК
14:45 16.10.2025 (обновлено: 15:00 16.10.2025)
Путин рассказал о достижении технологического лидерства в ТЭК
Процессы достижения технологического лидерства уже развернуты в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
россия
экономика, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании "Создавая энергетику будущего вместе" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании "Создавая энергетику будущего вместе" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Процессы достижения технологического лидерства уже развернуты в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил президент России Владимир Путин.
"В российском ТЭКе уже развернуты процессы достижения технологического лидерства", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
Экономика Россия Владимир Путин Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
