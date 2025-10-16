https://ria.ru/20251016/tek-2048621962.html
Путин рассказал о достижении технологического лидерства в ТЭК
Путин рассказал о достижении технологического лидерства в ТЭК
Процессы достижения технологического лидерства уже развернуты в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
Путин рассказал о достижении технологического лидерства в ТЭК
Путин: в ТЭК развернуты процессы достижения технологического лидерства