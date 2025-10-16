https://ria.ru/20251016/svo-2048742619.html
Военкор Войткевич находится в стабильном состоянии после операции
Военкор Войткевич находится в стабильном состоянии после операции - РИА Новости, 16.10.2025
Военкор Войткевич находится в стабильном состоянии после операции
Раненый военкор РИА Новости Юрий Войткевич находится в стабильном состоянии после операции, она прошла успешно. РИА Новости, 16.10.2025
Военкор Войткевич находится в стабильном состоянии после операции
Раненый военкор РИА Новости Юрий Войткевич находится в стабильном состоянии