Военкор Войткевич находится в стабильном состоянии после операции

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Раненый военкор РИА Новости Юрий Войткевич находится в стабильном состоянии после операции, она прошла успешно.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.